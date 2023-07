„Äärmiselt räige juhtum.“ Kolmes mõrvas süüdistatava USA arhitekti ohvrite arv võib olla palju suurem

Kui reedel selgus, et Heuermann on tema Manhattani büroo ees vahi alla võetud, valitses piirkonnas hirmuga segatud kergendustunne. „Esialgu arvati, et mõrvu sooritab politseinik ning seda korrati ja korrati, kuni sellest sai tõde,“ ütles Calabro. „See on rahutusttekitav ja kummaline tunne, et kõigest mõne kvartali kaugusel elas nii kuri inimene.“