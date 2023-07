PÄEVA TEEMA | Magno Kure: kui maaomanikul on huvi, siis võib ta päikeseparki niitma panna näiteks lambad

Viru-Nigula vallavanem tõi enda kommentaaris esile, et põllumaa on olulisem kui päikesepark. Vaieldav. Me ei saa mööda vaadata faktist, et Eestis on liiga palju harimata põllumaad, mida lihtsalt ei võeta kasutusele. Tundub ebamõistlik loopida nüüd kive päikeseparkide poole. Kui maaomanik on teinud otsuse oma maal päikeseenergiat toota, siis seda tuleks austada. Kui maaomaniku harimata maalapist ei võida keegi, siis miks ei võiks ta saada raha enda kinnistu müügist või rendist?