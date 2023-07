ANALÜÜS | Maailma kõige vägevamad Eestis? Tallinnas NATO tippkohtumist lähiaastatel ei toimu

Et 2024. aasta tippkohtumine toimub Washingtonis, kuulutas USA president Joe Biden välja tänavu talvel Varssavis peetud kõnes vahetult pärast seda, kui oli kohtunud NATO idatiiva riigijuhtidega. Põhja-Atlandi leping sõlmiti 1949. aastal just Ühendriikide pealinnas, nii et on paslik alliansi asutamise 75. aastapäeva seal tähistada. See on Bidenile hea ettekääne järgmise aasta 9.–11. juulil teisi riigijuhte võõrustada.