PÄEVA TEEMA | Mart Võrklaev: automaksu peamine eesmärk pole riigieelarve auku lappida

Teine suur murekoht juba aastaid on liiklusregistris olevad ligi 300 000 mitteaktiivset sõidukit, mis on tervelt kolmandik Eestis registreeritud sõidukitest ja see arv aina kasvab. Need on kõik kasutuna seisvad autod ja suur osa neist on kergekäeliselt jäetud avalikku ruumi, näiteks kortermajade ümbrusesse ja põldude äärde, lagunema, tekitades keskkonnale kahju ja visuaalset reostust. Nendest sõidukitest on vaja lahti saada ning maks oleks siin üks võimalik abivahend.