PÄEVA TEEMA | Rain Liivoja: Ukrainal on kohustus suunata kobarmoona üksnes Venemaa sõjaliste sihtmärkide vastu

Ameerika Ühendriigid otsustasid üle-eelmisel nädalal anda Ukrainale järjekorras juba neljakümne kolmanda sõjalise abipaketi, mille hulka kuulub ka kobarmoon. Seda otsust on tänaseks kritiseerinud mitmed inimõigusorganisatsioonid ja mõttekojad, samuti paljud riigid, sealhulgas mõned NATO liikmesriigid. Kobarmoon on nüüdseks aga Ukrainasse kohale jõudnud. Milles on siis õigupoolest probleem? Eriti arvestades, et ka Eesti kaalub Ukrainale analoogilise lahingumoona andmist.