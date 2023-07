KÖÖGI KOMANDO | Rokkiv resto vanas linnuses pakub kuhjaga elamusi

See pole mingi tavaline puhvet! Von Taube on oma nime saanud linnuse 16. sajandil ehitanud aadlikult.

Satume restorani õndsal ajal, kui seal pole juhtumisi peaaegu ühtki klienti. Üle hämara saali kostab kõlaritest tähelepanuväärse valjusega radikaalsemat sorti alternatiivkantrimuusika – see ei ole just tavaline taustamuusika maakoha restoranis, aga seda põnevam. Oma osa annavad juurde linnuse keskaegsusest kantud sisekujundus ja rohmakas mööbel. On selge, et Von Taube, mis on oma nime saanud linnuse 16. sajandil ehitanud aadlikult, pole mingi tavaline puhvet, vaid siin on igal sammul tajutav peakoka isiksus. Peakokk Mihkel Luus armastab taldrikul ootamatuid lahendusi, liha (selleks ka toredasti tossav grillahi linnuse hoovil), köögivilja ja rohelist kraami. Kartulit, riisi ja teisi tavalisi praelisandeid mitte nii väga.