Kuumalaine tõttu on erakorralist ravi vajavate inimeste arv Itaalias järsult suurenenud, vahendas The Guardian. Mõned haiglad on teatanud, et erakorralise meditsiini osakonnast otsib abi tavalisest lausa 20–25% rohkem inimesi. Peamiselt kaevatakse vedelikupuuduse ja muude ülekuumenemisest põhjustatud tervisehädade üle.