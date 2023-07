Koolitoitlustaja: tasuta koolipiima ei tohi kärpida – süsteemi saab korrastada ka lastelt midagi ära võtmata

Koolipiimal on oluline koht laste toidulaual nii toitu suhtumise kui ka õige toitumisharjumuse kujunemisel. Kui osa vanusegruppide piimatoetus kaob, siis tõenäoliselt küsitakse puudu olev raha lapsevanematelt. See tähendab, et idee tasuta koolitoidust hakkab muutuma.