Tallinnast on saanud suurlinn. Ilmselt ei ole linnakodanikel enam ühtegi kohtumist, kus üks jututeemasid poleks suure ehitusplatsi põhjustatud kohutav liiklus ja see, et ajalises mõõtmes on vahemaad plahvatuslikult kasvanud. Me kõik teame, et sügisel läheb see veel hullemaks. Praeguste kannatuste lõppedes terendab ees halvem liiklus kui enne suurt ehitusplatsi, sest autostumine jätkub.