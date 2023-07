JUHTKIRI | Keskendume nüüd sellele, kuidas autosid maksustada (mitte enam sellele, kas maksustada)

Rahandusminister Mart Võrklaev teeb ajalugu ja taaskehtestab Eesti automaksu. Suured sõnad ja kerge iroonia on omal kohal, sest autoga seotud koormiste kehtestamine on alati eestlaste muidu tagasihoidliku protestivaimu lõkkele puhunud. Ja see on koormise kehtestamise nii mõnelgi korral nurjanud. Meenutagem, et 2002. aastal lõpetati Tallinnas just Reformierakonna eestvedamisel kohaliku automaksu kogumine.