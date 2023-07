Roosa kohtulahing. Matteli konservatiivid tahtsid bändi Aqua ja selle hittloo „Barbie Girl“ tühistada

„Come on, Barbie, let’s go party. I’m a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it’s fantastic.“ Need on read, mida olen kuulnud rohkem kui küll. Nii 1990-ndate lõpus ajakirja Stiina peol Tallinnas klubis Hollywood kui ka sel suvel Lääne-Virumaa külapoes, kus müüjatar keeras nupust heli törts valjemaks.