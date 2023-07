Bideni konkurent Robert F. Kennedy austab Putinit ja räägib surnutega. Tema toetus kasvab

Need USA valijad, kelle jaoks tundub väljavaade Joe Bideni ja Donald Trumpi järjekordsest vastasseisust talumatult igav, saavad lohutust Demokraatliku Partei eelvalimistest. Eelmistel valimistel tuntuks saanud demokraat, kristallihuviline ja spirituaalsete eneseabiõpikute autor Marianne Williamson osaleb ka seekord, ent pole enam kõige kummalisem kandidaat. Märksa rohkem tähelepanu ja toetust saab USA tuntuima poliitdünastia esindaja Robert F. Kennedy juunior, kelle müstikast ja vandenõuteooriatest läbi pikitud avaldustele reageerivad hukkamõistvalt nii Valge Maja, teadlased, inimõiguslased kui ka lähisugulased. Just selle tõttu võib olla Kennedyst saanud demokraatide seas Bideni kõige tugevam konkurent, keda hiljutise CNN-i küsitluse järgi on valmis toetama umbes viiendik partei valijaid.