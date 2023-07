Ingrid Nielsen: talumistasu on olukorra leevendamiseks kõigest üks võimalus

Kiiresti kerkivad energiatootmisalad on ohuks identiteedile, koha- ja kodutundele, mälule. Eriti valusalt puudutab see kohalikke, kel on maastikuga omad sidemed. Selliseid muutusi on raske aktsepteerida. Eriti siis, kui tundub, et toimuv ei too piirkonda kohalikult tajutavat hüve.