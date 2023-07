Eva Mägi: Venemaa kohtuotsuse mittetunnustamine ei eelda tingimata õigusabilepingu lõpetamist

Ajakirjanduses on korduvalt diskuteeritud Eesti vabariigi ja Vene föderatsiooni vahel sõlmitud õigusabilepingu lõpetamise üle. Õigusabileping on siiski seni jõus ning selle kohaselt peaksid riigid vastastikku tunnustama teineteise kohtute otsuseid. Artikli kirjutamise eesmärgiks on leida vastuväiteid, mida saaks esitada Eesti kostja, kelle suhtes on tehtud Venemaal ilmselgelt „vale“ sisuga otsus.