PÄEVA TEEMA | Riho Terras: need, kes väidavad, et kobarmoona andmist ei saa kuidagi õigustada, ei mõista olukorra tõsidust

Need, kes väidavad et kobarmoona andmist ei saa kuidagi õigustada ei mõista olukorra tõsidust. Ukraina on alustanud vastupealetungi, kuid aeg ei tööta nende kasuks. Kuna algne sõjaline toetus Ukrainale venis ning relvastust ja laskemoona on antud liiga vähe on Venemaa suutnud vallutatud aladele rajada tugevad kindlustused ja miiniväljad. Ja see puudutab alates 2022. aasta veebruarist okupeeritud alasid. Veelgi keerulisem on olukord 2014. aastal okupeeritud aladel. Iga päev, mil sõjalise abiga venitatakse muutub nende tagasivallutamine keerulisemaks.