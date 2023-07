Toomas Alatalu: Peterburi kohtumise propagandaefekt annab ennast pikalt tunda

Igal juhul tehti teatest, et Venemaa pealik jätab minemata BRICSi (Brasilia, Venemaa, India, Hiina, LAV) tippkohtumisele augustis Johannesburgis, järeldus, et tegu on suure tagasilöögiga Putinile. Seda üksmeelselt, ehkki eelnevalt jagus ka lootjaid, et sõjakuritegudes süüdistatav mees lähebki kohale. Lõuna-Aafrika juhtkond oli igal juhul lõhki – kuu aega tagasi Kiievit ja Moskvat väisanud president Cyril Ramaphosa oli pigem poolt, asepresident Paul Mashatile ja opositsioon pigem vastu.