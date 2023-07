POLIITKOLUMNIST | Reili Rand: ärge pugege peitu! Riik saab toiduhindu ohjeldada küll

Pole saladus, et Eestis on hinnatõus olnud palgatõusust oluliselt tempokam: kui Eesti Panga arvutuste järgi kasvas eelmisel aastal tarbijahinnaindeks 19,4%, siis keskmine nominaalpalk kasvas mullu ainult 11,6%. Teisisõnu on inimeste ostujõud aastaga kahanenud. Kuigi selleks aastaks prognoositakse hinnatõusust veidi kiiremat palgakasvu, on liiga palju töötajaid ja nende peresid hädas viimaste aastate ülikõrge inflatsiooniga – inimeste elatustase jääb alla kriisieelsele tasemele.