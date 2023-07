KOLUMN | Liisa Pakosta: oma asjade parandamine tuleb taas au sisse tõsta!

Sain sellel 1989. aasta hommikutunnil aru, et ühes asjas oli nõukogude ajupesu minuga siiski edukas olnud – ma olin ekslikult arvanud, et rikkad inimesed on ülemäära edevad ja üldsegi mitte praktilised. Tegelikult sai isegi kuningas aru, et särgi tegemine on hulk tööd ja vaeva ning mõistlik inimene kannab seda sestap senikaua, kuni särgikaelus väljapoole veel viisakas välja näeb.