LUGEJA KIRJUTAB | Mahalaskmine ongi karude jaoks loomulik surm

Wikipedia annab pruunkaru elu pikkuseks looduses 20–30 aastat. Jätkates seda inimlikku sanitaarset jahipraktikat on keskmise karu oodatav eluiga siiski napp 10 aastat, kuivõrd igal aastal on tal kümnendiku jagu tõenäosust maha lastud saada. Kuna karupoegade küttimist vist välditakse, kasvab see tõenäosus edasistel eluaastatel.