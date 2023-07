ARVUSTUS I Barbie ise pole täiuslik, film kaugeltki mitte

Filmi reklaamlause on iseenesest nutikas: kui armastad Barbiet, on see film sinu jaoks; kui vihkad, siis samuti. Mina ei kuulu kummagi sihtgrupi alla. Minu lapsepõlv langes 1990-ndatesse. Kui ma sünnipäevaks midagi soovisin, siis „Mootorratturhiired Marsilt“ nukku või legosid. Üks Barbie mul oli, aga säärane, mis oli mõistliku hinnaga soetatud turult. Ei olnud originaaliga ühte nägu ega ka samas mõõtkavas, aga ajas asja ära küll. Pikalt temaga mängida niigi ei viitsinud. Kui üldse Barbie peale mõtlesin, siis seoses Aqua hittlooga „Barbie Girl“.