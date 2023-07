VENE MEEDIA PÄEVIK | „Armukesed“ Putin ja Šoigu. Patrioodid naeravad riigipea üle juba avalikult

Varem said madalamad teenistujad samade kanalite juhtkondadest suuniseid, nn teemakaustasid, kus kirjutati täpselt ette, kuidas televaatajatele Venemaa sise- ja välispoliitika sündmusi kajastada. Nüüd aga on see skeem langenud kõige järgi otsustades stuuporisse. Propagandistid lihtsalt ei tea, mida rääkida, seepärast lobisevadki, mida sülg suhu toob.