Kusagil Kiievi pommivarjendis tegutseb praegu Jane’i Ukraina vaste – noor mees või naine, kes töötab Volodõmõr Zelenskõi heaks. Nagu Jane teab ka see töötaja – kutsugem teda Žannaks –, et tema ülemusel oli enne riigijuhiks saamist vastuoluline maine. Churchilli peeti läbi kukkunud poliitikuks, kes kaldub imperialistlikku nostalgiasse ja puhub hirme üles. Zelenskõi mängis peaosa oma meediaimpeeriumi toodetud poliitilise satiiri sarjas. Üks tuntud lääne poliitikakommentaator hoiatas 2019. aastal, et Zelenskõi on võhiklik venemeelne kergekaallane.