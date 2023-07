Integratsiooni sihtasutus jättis Vaba Lava rahata. „Sõnum on selge, ärge tulge oma Ukraina lavastusega meie lõimumist segama!“

SA Vaba Lava teatas täna ühismeedias, et Integratsiooni Sihtasutus (INSA) on otsustanud teatrikeskuse jätta Ida-Virumaa kultuuri- ja integratsioonisündmuste korraldamise toetusest ilma. Vaba Lava teatel andis INSA sellega selge sõnumi, et neil ei tasu oma Ukraina lavastusega nende lõimumist Narvas segama minna. Ühtlasi on postituses märgitud, et mõlemad osapooled on olukorra lahendamiseks pöördunud advokaatide poole.