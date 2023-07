JUHTKIRI | Ei anna riigile rohkem võimu

Turvalisus ja julgeolek on võimsad terminid. Kes meist ei tahaks, et riik teda paremini kaitseks? Nii saab õigustada justkui igasuguseid samme, mis võimaldavad riigiorganitel inimesi paremini kontrollida – nii seaduskuulekaid kui ka kurjategijaid. Sääraseid meetmeid läbi surudes kõlavad kergesti ka sellised argumendid nagu „Õige hõlma ei hakka keegi“. Kui ise seadust ei riku, mis siis karta on?