Euroopa Komisjon laguneb. Volinike arvates on von der Leyen salatsev ja autoritaarne

Olenemata suurtest saavutustest välispoliitikas ei suuda von der Leyen enda meeskonda ühtsena hoida. Von der Leyeni juhitud komisjonist on tema ametiajal lahkunud palju kõrgetel kohtadel olevaid töötajaid, et tegeleda teiste prioriteetidega. Ka need, kes on endiselt komisjonis, on võtnud Leyeni poliitika kohta kriit sõna.