ARVUSTUS | Traagiline triangel ja olematu orkester. „Dissonantsed“ balansseerib ängi ja teraapia noateral

„Ma hoiatan teid, kui te mulle ei ütle, et meil on sõda, kui te veel suvatsete kaitsta kõiki selle Antikristuse jõledusi, kõiki tema koledusi (ma usun tõesti, et ta on Antikristus), siis ma ei tunne teid enam...“ Selline on Lev Tolstoi romaani „Sõda ja rahu“ kolmas lause, prantsuskeelne lause, joonealuse tõlkega.