Putinit ja tema armukest solvanud Igor Strelkovit koheldakse esialgu leebelt

Eelmisel nädalal Venemaal vahistatud Igor Girkini juhtum näitab, et kuigi Wagneri mässus osalenud pääsesid esialgu puhtalt, ei tohi igaüks seejärel veel Vladimir Putinit karistamatult lolliks ja ebakompetentseks sõimata. Laiemalt Igor Strelkovi nime all tuntud endist välikomandöri ja blogijat on korruptsioonivastaste või inimõigusaktivistidega võrreldes seni siiski suhteliselt leebelt koheldud.