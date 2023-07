PÄEVA TEEMA | Yana Toom: ametiühingud on vajalikud! Piiranguteta tööandjad armu ei anna

Ametiühinguid on vaja väga lihtsal põhjusel: nad piiravad tööandja omavoli töötaja suhtes ja kaitsevad sellega töötavate inimeste huve. Ajalooliselt on ametiühingud tekkinud just seetõttu, et tööandjad, kellel pole piiranguid, on töötajaid ära kasutanud oma äranägemise järgi. Kogu võim oli nende poolel ja töölised üksi ei suutnud sellele vastu seista.