Heido Vitsur: miks meil on ikkagi vaja teises pensionisambas raha „põletada“? Vastus on lihtne

Siiski elavad Eestiski inimesed pärast 65. sünnipäeva keskmiselt veel 15 aastat, aga erinevalt enamikust arenenud maadest on paljude meie pensionäride saatus endiselt elada need 15 aastat vaesena. Üks selle põhjus on ilmselt 1990. aastate alguse erakordselt madal stardipakk, mille järgi hakati kõikidele pensionäridele maksma ühesugust elatisraha. See summa oli nii väike, et kattis hädavaevu minimaalsed vajadused, kuid inimesed leppisid sellega, sest vabadus tundus tollal piisava tasuna.