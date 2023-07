Mehis Heinsaar 50. Imelaps ja võlur, kes loob kummalisi maailmu

Mehis Heinsaarest sai legend veel enne, kui tema esimene jutukogu ilmus. 1990-ndatel Tartus elanud ja loonud vaid vähestele tuntud geeniusest, keda ümbritses salapärasuse aura ja öiti Emajõe luhtadel roomav uimastav udu, on tänaseks saanud elav klassik, kelle värskeimat teost „Kadunud hõim“ on kohane kõrvutada Marquese suurromaaniga „Sada aastat üksildust“, Borghese „Hargnevate teede aia“ ja teiste maailmakirjanduse maagilise realismi tähtteostega. Kui Heinsaar ei looks ühe tibatillukese rahva vähetuntud haldjakeeles, oleks ta ammugi ilmakuulus.