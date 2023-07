PÄEVA TEEMA | Veiko Kommusaar: tänapäeval ei panda pea ühtki kuritegu enam toime ilma mobiiltelefoni või arvuti abita

Anonüümsust kasutatakse pangapettusteks ja pommiähvardusteks, seda kasutavad pedofiilid ja korruptandid. Organiseeritud kuritegevuse, näiteks narkokaubitsejate huvi ei ole muu kui teenida kolossaalseid summasid teiste elu ja tervise arvelt. Ka pedofiilide ja lapsepilastajate peidetud infovahetus on tõusmas. Kõike on võimalik müüa ja tarbida. Me aga ei pea vaikides pealt vaatama ja nõustuma, et noored rikutud elud ei maksa midagi.