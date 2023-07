SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelasi häirib, et nad ei ole Krimmis kusagil Ukraina rakettide eest kaitstud

Ukraina on kasutusele võtnud hübriidrünnaku taktika, mida Venemaa kasutas varem Ukraina linnade ründamisel. Nimelt läheneb mingil sõjalisele objektile rohkem kui kahekümnest droonist koosnev „drooniparv“. Nende peamine ülesanne on olla peibutiseks, et Venemaa õhukaitsekompleksid laseksid oma raketid välja.