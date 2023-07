ARVUSTUS | Wham!-i fenomen: George Michael ja see teine kutt. Miks duo kõrgajal ühtäkki lahku läks?

Kui teha internetis küsitlus kõige tüütuma jõululaulu kohta, oleks tipus ilmselt Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You“ ja Wham! oma looga „Last Christmas“. Neid on lihtsalt nõnda palju lastud. Ole sa siis jõuluturul, poes või hoopis töökoha jõulupeol. Kui kell on piisavalt palju ja napsigi külluslikult võetud, kipub ikka mõni kolleeg karaoket laulma ning valib emma-kumma eelmainitutest.