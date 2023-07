Priit Lomp: auto aastamaksu arvutamine on muutunud rahvuslikuks spordiks

Ideaalis on automaksu eesmärgiks autode arvu vähendamine, et linnaperele ei oleks auto või siis autod sundvalik ja et maaperes ei peaks iga täiskasvanu kohta seisma õuel auto. Kõik see eeldab toimivat ühistransporti, mistõttu üha enam kasvab vajadus liikuvusreformi järele.