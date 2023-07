Vene väekohuslaste arv kasvab hüppeliselt. Oblastid saavad loa asutada kohalikke sõjasalku

Praegu 27-aastaseid mehi veel ajateenistusse ei võeta, vaid arvatakse automaatselt reservi. See aga tähendab mobilisatsiooni võimalust.

Vene inimestele lubati, et alanud sõjaväereform ei tähenda ainult ajateenistusse sobiva vanuse ülempiiri tõstmist, vaid samal ajal muudetakse seadust noorte suhtes ka leebemaks. Mõtet, et koolipingist tulevaid 18-20-aastaseid noorukeid enam ajateenistusse võtma ei peaks, olevat viimase hetkeni toetanud ka kaitseminister Sergei Šoigu. Kui ajateenistuse seadus aga riigiduumas vastuvõtmiseni jõudis, tuli välja, et ülempiir tõstetakse 27 asemel 30 eluaasta juurde, ent alampiir jääb sinna, kuhu ennegi.