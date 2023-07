„Poliitik pani valged riided selga, et veri oleks näha.“ Mis tegelikult Pullapääl 30 aastat tagasi juhtus?

1993. aasta suvel lahvatanud Pullapää kriis on endiselt üks Eesti lähiajaloo vastuolulisim sündmus, mille puhul pole siiani poolte vahel võimalik kokku leppida, mis siis ikkagi juhtus. Ja ausalt öeldes ongi tänini raske selles selgusele jõuda, sest osa nn jäägrikriisiga seotud inimesi ei taha sellest rääkida ja teatud materjalid on avalikkuse silmade eest peidetud. Kindlalt võib öelda ainult seda, et tegu oli taasiseseisvunud Eesti ühe tõsisema kriisiga.