IN MEMORIAM | Mitte miski ei ole sinuga võrreldav, Sinéad O’Connor

Iirimaa president Michael D. Higgins ütles BBC-le, et nad on kaotanud oma aja kõige andekama muusiku. „See on Iirimaale suur kaotus, et niivõrd noores eas suri meie viimase sajandi kõige andekam ja parem helilooja, laulukirjutaja ning esineja, kellel oli eriline talent ja publikuga haruldane side,“ sõnas Higgins.