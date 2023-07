Mis asi see kizomba veel on? Oi, see on tore. Vaata ise!

Kui tunned, et sinu elus on rõõmu väheks jäänud, on viimane aeg minna tantsutrenni. Tantsu näol leiad samahästi kui sajaprotsendise tõenäosusega ammendamatu elurõõmu allika, mis muudab sinu senist elu tundmatuseni. Sa võid näiteks kizomba't õppida! Saab ka Eestis.