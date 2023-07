Noorim rahvasaadik Hanah Lahe: autostumise vähendamisega peaks ise eeskuju näitama. Paljud rahvasaadikud seda ei tee

Kabinet nagu kodugi peegeldab inimest. Riigikogu noorima liikme reformierakondlase Hanah Lahe kabinet on korras. Alles sama päeva hommikul on ta ära viinud viimased asjad, millest ta hiljuti riigikogu esises parklas ajutise pargi lõi. Kuigi Lahe on riigikogus olnud ainult mõne kuu, on ta juba oma ruumi toonud õhkmadratsi – kuskil oli ju ööistungite ajal vaja magada. Raamaturiiulis seisavad keskkonnakaitseteemalised teosed, aga ka foto kultusfilmist „Legally Blonde“ pärit advokaadist Elle Woodsist ja kliimameeleavalduse plakat.