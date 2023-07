JUHTKIRI | Erivajadustega laste vanemad vajavad puhkust

On üks ühiskonna segment, kes jääb hoolimata valitsuste vahetumisest alati unustusse ja hammasrataste vahele. Need on puuetega inimesed, kellele on isegi elementaarne linnaruumis ringiliikumine justkui lahingusse sööst. Ja paraku laieneb see ka puuetega lastele ning nende vanematele.