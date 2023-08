INTERVJUU | Rokimees Ollie: Eesti Laul tõmbas mu maailma täiesti tagurpidi

Tumedaks võõbatud silmade ja jalustrabava karismaga Oliver Mazurtšak (29) ehk Ollie, kes sel aastal looga „Venom“ Eesti Laulu karussellile hüppas, oli üks võistluse suurfavoriite. Ehkki artist tõusis paljude televaatajate ja muusikasõprade huviorbiiti alles tänavu, on ta muusikale pühendanud suure osa oma elu. Oliveri muusikukarjäär algas kitarriõpingutest ja pärast aastatepikkust praktiseerimist võib ta endale tunnistada, et rebib laval keeli peaaegu sama hästi kui USA kitarrivõlur Steve Vai. Noore rokkari suureks rõõmuks on tal pärast Eesti Laulu olnud võimalus seda üha tihedamini ka publikule näidata.