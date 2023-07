Vananeva ühiskonna märk. Eakate kukkumisjuhtumite arv kasvab

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas rääkis, et statistika kasvu põhjuseks on populatsiooni vananemine, mis on normaalne tendents. „Seda on näha pea kõikides heaoluriikides, kus inimesed elavad järjest kauem,“ sõnas ta. Paljud eakad aga elavad üksinda. „Ja elavad sellistes tingimustes, kus nende korterid pole kohandatud nende füsioloogia eripärale,“ tõdes Adlas. Vananedes on tavapärane, et tasakaal hakkab hävima ja inimene kukub, lisas ta.