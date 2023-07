Riina Solman: kupjana käituv rahandusminister suunab peresid lapsesaamisest loobuma

Sünonüümisõnastik ütleb kupja kohta käskija, sundija, ülevaataja. Reformierakonna rahandusminister Mart Võrklaev on puhtakujuline kubjas, kes sunnib rahvast üha uusi koormisi kandma. Iga täiendav koormis mõjub suurperele topelt – selle kõige ilmekam näide on plaanitav automaks, sest suurperele on vaja rohkem ja suuremaid autosid. Vägisi tekib küsimus, kas valitsuse eesmärk on panna peresid lapse saamisest loobuma?