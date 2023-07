Ühe lähenemise kohaselt pole oluline mitte see, kelle käes valitsuskepp on, vaid pigem see, et võimulolijad teostaks rahva tahet. Iseenesest võib seda teha ja rahva heakskiidulgi valitseda ka autoritaarne juht. Ei maksa arvata, et Ungaris või Türgis, kus demokraatiaindeksid märgatavat tagasilangust näitavad, poleks seda osa rahvast, kes Organi või Erdogani tegevust heaks ei kiidaks ja nende poolt innukalt hääletaks.