Lauri Vahtre: eesti kultuur on ohtralt laenanud teistelt, aga see ei tähenda, et me unikaalsed pole

Mäletame Olev Remsu kirglikku võitlust islaminaiste peakoti eest, mis siis nähtavasti peaks päästma eesti kultuuri isolatsiooni ja väljasuremise eest. Nüüd on Remsu võtnud südameasjaks eesti rahvale teatada, et „pea kogu eestluse elujõud on naabritelt laenatud“ ja toob selle näiteks peotäie kultuurilaene. Millest tema arvates järeldub, et Eesti kohale on kerkinud surmaoht („selle tõenäosus aina suureneb“), sest „mõned ringkonnad“ valmistavad ette Eesti muutmist Ungariks, aga viimati lausa Põhja-Koreaks.