Igor Tšalenko: Kreml sunnib Karabahhi elanikke toidu- ja humanitaarabist keelduma

Kremli eesmärk on külmutada Armeenia-Aserbaidžaani konflikt Karabahhis vastavalt Ukraina Donbassi, Gruusia Lõuna-Osseetia ja Moldova Transnistria stsenaariumile. See on ainus viis, kuidas Kreml suudab säilitada oma positsioone, sealhulgas sõjalist kohalolekut Lõuna-Kaukaasias ja Ida-Euroopas. Näiteks pärast ELi esindajate avaldust täiendava tee avamise kohta humanitaarkaupade toimetamiseks Aserbaidžaani Karabahhi enklaavile, blokeerisid venemeelsed separatistid selle tee.