Toomas Alatalu: Nigeris toimus sõjaline riigipööre, aga mässuliste hulgas lehvivad Vene lipud

Antud sõja mõjul on kenasti esile tulnud see, kuidas suurvõimud on oma kandepinda kasvatanud just Aafrikaga suhteid edendades. Tegemist on selgelt teistest eristuva alaga, sest juhtumisi neljapäeval (27. juulil) Barbadosel lõppenud esimesel esinduskonverentsil arutamaks endistele koloniaalvõimudele (Inglismaa, Prantsusmaa, Portugal, Holland) esitatavaid reparatsiooninõudeid, tõdeti, et 15.-19. sajandil veeti Aafrikast Ameerika kontinendile 12,5 miljonit orja.