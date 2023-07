Ott Rünkla: kartsapäevad kõrgkoolis

Ma ei oska seda kõike hästi kirjeldada. Kõike on nii palju ja see on nii kokku põimunud. Kellegi kraest pole kinni hakata. Keegi pole süüdi. Ja ometi ei tee miski olematuks, et ma olen end tundnud kui vang üsnagi oma haridustee algusest saati. Mu põli ülikoolis on olnud küllaltki lähedane tsirkuseelevandile, kelle kurbades silmades peegeldub ahastus ja meeleheide. Olen enda aheldavaid ratsmeid näinud, kuid ma pole neid saanud käes hoida. Kuid ma tunnen seda muutumas. Tunnen vaadet trellide vahelt unustuse hõlma vajumas. Esmakordselt on lõkendama löömas mu sisemine leek, mida nii hellalt olen kustumast hoidnud.