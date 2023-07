EESTLANE USA KÕRBES | Kas koroonaviiruse põhjuste ja profülaktika arutelu mahasurumisega mindi liiale? Ilmselgelt

Suurim oht demokraatiale ja sõnavabadusele pole mitte vaidlemine vaid vaikus. Ideedevaheline dialoog, mis on USAs aeg-ajalt värisevatel jalgadel, muutus koroonaviiruse teemal olematuks. Mõlemal osapoolel tekkis illusioon, et „meie arvamus on tõde, sest keegi ei vaidle vastu.“