DELFI UKRAINAS | Odessa on alati olnud vene kultuuri osa. Nüüd pole Venemaad Odessa jaoks enam olemas

Teadlaste maja sai Vene raketiga pihta 23. juulil. Astume sisse esiuksest, Sabanjejivi silla poolt. Majas ei ole ühtegi tervet akent. Esimese korruse aknaavad on juba vineeriga kaetud, aga teisele korrusele pole veel jõutud, ehkki rünnakust on juba neli päeva möödas. Hoovi vaadates saab viivituse põhjus selgeks. Siia ongi rakett maandunud ning rasketehnika ja inimesed on rusude eemaldamisega hõivatud.